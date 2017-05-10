Suluovalı öğrenciler 'teknik gezi' yaptı

Suluova Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Amasya Atıksu Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenlediler. Çevre Mühendisi Kazancıoğlu, 30 milyon Euro değerindeki Atık Su Tesisi'nin, 147 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğrencileri Amasya Ziyaret Kasabası'nda bulunan Atıksu Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenlediler. Amasya Belediyesi Çevre Mühendisi Ceyda Kazancıoğlu tarafından karşılanan öğrenciler, tesis hakkında bilgi aldılar.

147 BİN NÜFUSA HİTAP EDİYOR

Çevre Mühendisi Kazancıoğlu, "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında yürütülen ve DABLAS yardımı altında yapımı tamamlanmış olan Amasya Atıksu Arıtma Tesisi, Amasya Su ve Atıksu Yatırımı Projesi kapsamında inşa edilmiş, toplamda 29 Milyon 900 Bin Euro değerindedir. Proje kapsamında tesis 2015 yılında tüm montaj ve imalat işlemleri tamamlanmış, işletmeye alınmıştır. Tesis kapasitesi 147 Bin 900 kişi eşdeğer nüfusa ve 17 Bin 748 m3/güne göre hesaplamalar yapılmıştır. Bölgede toplanan atık sular Ziyaret Beldesi'nin güneydoğusunda yer alan Arıtma Tesisi'ne iletilmektedir" dedi. Öğrenciler, Çevre Mühendis Kazancıoğlu'na teşekkür ederek, Amasya'daki bu tür tesisleri ziyaret edeceklerini bildirdiler.

Ferhat LAP / AMASYA