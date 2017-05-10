  • BIST 96.027
  • Altın 141,084
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8997
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Suluovalı öğrenciler 'teknik gezi' yaptı

»
Suluovalı öğrenciler 'teknik gezi' yaptı
Suluova Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Amasya Atıksu Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenlediler. Çevre Mühendisi Kazancıoğlu, 30 milyon Euro değerindeki Atık Su Tesisi'nin, 147 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu  Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğrencileri Amasya Ziyaret Kasabası'nda bulunan Atıksu Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenlediler. Amasya Belediyesi Çevre Mühendisi Ceyda Kazancıoğlu tarafından karşılanan öğrenciler, tesis hakkında bilgi aldılar.

147 BİN NÜFUSA HİTAP EDİYOR
Çevre Mühendisi Kazancıoğlu, "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında yürütülen ve DABLAS yardımı altında yapımı tamamlanmış olan Amasya Atıksu Arıtma Tesisi, Amasya Su ve Atıksu Yatırımı Projesi kapsamında inşa edilmiş, toplamda 29 Milyon 900 Bin Euro değerindedir. Proje kapsamında  tesis 2015 yılında tüm montaj ve imalat işlemleri tamamlanmış, işletmeye alınmıştır. Tesis kapasitesi 147 Bin 900 kişi eşdeğer nüfusa ve 17 Bin 748 m3/güne göre hesaplamalar yapılmıştır. Bölgede toplanan atık sular Ziyaret Beldesi'nin güneydoğusunda yer alan Arıtma Tesisi'ne iletilmektedir" dedi. Öğrenciler, Çevre Mühendis Kazancıoğlu'na teşekkür ederek, Amasya'daki bu tür tesisleri ziyaret edeceklerini bildirdiler.

Ferhat LAP / AMASYA

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun ortak paydamız08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:44
  • 'Ekip ruhu ve planlama başarıyı getiriyor'08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:40
  • İstanbul’daki Çarşambalılar, Başkan Dündar'la el ele!08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:09
  • SATILIK KÖY08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:22
  • Çocuklar gökyüzünü renklendirdi07 Mayıs 2017 Pazar 23:37
  • Tokat şehidini uğurladı07 Mayıs 2017 Pazar 23:30
  • En güzel kırkılmış hayvanlar yarıştı07 Mayıs 2017 Pazar 23:02
  • Ankara'daki 'Hitit Güneş Kursu Anıtı' Çorum'a getirilecek07 Mayıs 2017 Pazar 22:57
  • Garip Yıldırım dualarla anıldı07 Mayıs 2017 Pazar 22:30
  • Denizin dibinden ne ararsan çıktı!07 Mayıs 2017 Pazar 22:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti