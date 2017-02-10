Suluova’nın yeni kaymakamı sahada

Suluova'ya tayini çıktıktan sonra 'olay açıklamasıyla görevden alınan' kaymakam Abdullah Aslaner’den boşalan koltuğa atanan Vural Karagül göreve başladı. İlk ziyareti Vali Işık'a yaptı

Amasya’nın Suluova İlçesi'nde geçen 23 Ocak’ta görevine başladıktan 3 gün sonra yaptığı “Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim” açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Kaymakam Abdullah Aslaner’den boşalan Suluova Kaymakamlığı görevine 10 gün sonra Vural Karagül atandı.

Şehre gelen Vural Karagül’ü makamında kabul edip görevinde başarılar dileyen Amasya Valisi Salih Işık, Suluova’daki kamu hizmetlerinin bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle devam edeceğine inandığını belirtti. Kaymakam Karagül ise tarih ve kültür şehri olan Amasya’nın güzel ilçelerinden birinde görev yapacak olmaktan son derede mutlu olduğunu söyledi.

OKUL İNŞAATINDA İNCELEME

Suluova Kaymakamı Vural Karagül, yapımına başlanan İmam Hatip Lisesi ve pansiyon inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Karagül, 7 bin 800 metrekarelik alana 100 yataklı pansiyon ile 20 derslikli okulun yapımına başlandığını söyleyerek, pansiyon ve okul maliyetinin 7 milyon Lira olduğunu ve 500 günde tamamlanacağını belirtti. Karagül'e, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Ferhat LAP/ AMASYA