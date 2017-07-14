Sümer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ‘E-twinning’ Projesinde

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "e-twinning" kapsamında "Türkü Türkü Türkiyem" projesine ortak oldu.

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "e-twinning" kapsamında "Türkü Türkü Türkiyem" projesine ortak oldu.

Proje kapsamında Malatya'nın yöresel eserlerinden biri olan "Malatya Malatya bulunmaz eşin" türküsü okulun öğrencileri tarafından seslendirildi.

20 Şubat 2017 tarihinde başlayan ve 81 ili kapsayan "Türkü Türkü Türkiyem" projesine her ilden 3 okul 200 ortak ile 2 bin öğrenci katıldı. Proje ile öğrencilerin öz güveninin arttırılması ve öğrencilerde birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmesi amaçlanıyor.

Okul Müdürü Mehmet Karadeniz, öğrencilerin proje tabanlı öğrenmelerini destekleyen ulusal bir e-twinning projesinde yer almaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek "Malatya Yeşilyurt Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri proje kapsamında afiş, logo, kartpostal, okul ve il tanıtım videosu, e-twinning panosu, farkındalık oluşturmak için engelliler haftasında pano, kitap ayracı, İstiklal Marşı etkinliği, Ben Anadoluyum şiiri etkinliği yapmışlardır. Projenin finalinde Malatya'yı temsilen seçilen "Malatya Malatya Bulunmaz Eşin" türküsü okulda oluşturulan e-twinning korosu tarafından seslendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Projenin finali olan klip çekiminde Büyükşehir Belediyesi Kültür Sağlık Daire Başkanı İhsan Gencay, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz ile Büyükşehir Belediyesi Koro Şefi Sena Altıntop'un desteklerde bulunduğunu ifade eden Karadeniz, "Proje, Halkla İlişkiler öğretmeni Muradiye Bulut tarafından koordine edilmiştir. Koro ise müzik öğretmenimiz Serap Bayram Parlak tarafından çalıştırıldı. Öğrenciler projenin her aşamasında büyük bir istekle faaliyetlere katılmışlardır" diye konuştu.