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Sümer Tilmaç’ın Adı Tiyatro Salonunda Yaşayacak

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Sümer Tilmaç’ın Adı Tiyatro Salonunda Yaşayacak
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,2 yıl önce hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü oyuncusu Sümer Tilmaç isminin tiyatro salonuna...

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,2 yıl önce hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü oyuncusu Sümer Tilmaç isminin tiyatro salonuna verildiğini bildirdi.

Manavgat Belediyesinin aralık ayı belediye meclis toplantısı, Side Ek Hizmet Binasında Başkan Şükrü Sözen başkanlığında gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Şükrü Sözen, 4 Aralık Madenciler Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Şükrü Sözen, 27 Kasım'da meydana gelen şiddetli yağışlarda metrekareye 156 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak Manavgat Belediyesi ekiplerinin tüm gece boyunca ve ertesi gün seferber olduğunu ve vatandaşlara yardım ettiğini dile getirdi.

Sözen, gezi ve incelemelerde bulunmak amacıyla Manavgat'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u en iyi şekilde ağırladıklarını da hatırlatarak, Side Kentsel Tasarım Projesinin detaylarını sunduklarını ve pozitif dönüş aldıklarını söyledi. Sözen, Manavgat Belediyesi'nin yeni açılan asfalt plent tesisinin aralıksız bir şekilde tam kapasiteyle çalıştığını, 106 mahalleye program dahilinde asfalt hizmeti götürmeye devam ettiklerini söyledi.

Buğlem'in adı parka verildi

Daha sonra meclis gündem maddeleri görüşülmeye başlandı ve 7 maddenin tamamı oy birliğiyle karara bağlandı. Hocalar Mahallesi'nde evlerinin önündeki ocakta pişen süt kazanına düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Buğlem Daşbaş'ın isminin, mahalleye yaptırılan parka verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Sümer Tilmaç'ın adı salona verildi

Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi'ndeki tiyatro salonuna, 2015 yılı haziran ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü oyuncusu Sümer Tilmaç isminin verilmesi yine oy birliği ile kararlaştırıldı. Sümer Tilmaç, ölmeden önce bu salonda tiyatro kursu vermiş ve pek çok tiyatro öğrencisinin yetişmesine katkı sağlamıştı.

Başarılı öğrenci ve sporcuların altınla ödüllendirilmesi, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası üyeliğinden çıkılması konuları oy birliğiyle karara bağlandı.

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