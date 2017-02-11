Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadınlar Göç Yolunda Projesini Anlattı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadınlar Göç Yolunda Projesini düzenlediği Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli ve "Ayrılık" Belgesel Filmi gösterimiyle...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadınlar Göç Yolunda Projesini düzenlediği Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli ve "Ayrılık" Belgesel Filmi gösterimiyle sonlandırdı. Programa katılan KADEM Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, projeyi anlattı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İtalya'dan EUROCULTURA ve Türkiye'den Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ortaklığı ile birlikte yürütülen Kadınlar Göç Yolunda projesi, bir yıllık yoğun çalışmasının ardından Altunizade Kültür Merkezinde Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli ve "Ayrılık" Belgesel Filmi gösterimi ile son buldu.

Programa KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, KADEM Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir katıldı. Belgeselde mülteci kadınların bir kısmının da yer aldığı gösterim öncesinde, filmde hikayesi yer alan ressam Sumaya Kaderi'nin resimlerinden oluşan sergi gezildi.

Kadın mültecilerin yaşadıkları gerçek problemlerini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere yola çıkan proje öncesi konuşma yapan KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Sergi çok güzeldi. Sümeyye Hanım Suriye'den gelmiş Suriye'de o savaşın acılarını çekmiş ve daha sonra burada o acıları çekmeyle kalmayıp bunu bütün dünyaya anlatmak için sanatını kullanmış. Kendisini tebrik ediyorum. Resimleri gerçekten çok güzel. Projemiz Kadın ve Demokrasi Derneği olarak Avrupa Birliği'nden fonu Kadınlar Göç Yolunda adlı birkaç uluslararası STK ile de ortaklık yaparak yaptığımız bir proje" dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, proje hakkında bilgi verdi

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bu proje dahilinde 436 kadınlarla birebir mülakatlarla ve konuşmalarla sosyal, kültürel ve ekonomik durumları incelendi, araştırıldı. Ve daha sonra aynı zamanda bu kadınlara yasal hakları ile ilgili eğitimler verildi. Bununla da kalınmadı, kendilerinin entegrasyonlarına dahil bazı çalışmalara adımlar atıldı. Zaten bu projelerin en önemli çıktılarından biri de, bu kadınların sadece barınma ihtiyacı olmadığı, bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere, etkinliklere ihtiyaç duyuldu. Biz de inşallah bu yönde adımlar atıyoruz. Şimdi bugün de bu projenin son kapanış programı olarak bu kadınlarımızın içinden 5 tane kadınımızı ve hepsi de farklı mesleklerden olan kadınların savaşlardan ne zorluklarla işte çocuklarını alarak çok ciddi acılar yaşayarak buraya gelip, hayatlarını nasıl kurtarmaya çalıştıklarına dahil onların hikayesini anlatan bir film çektik ve bugün de onun gösterimi olacak" ifadelerini kaydetti.

"Türkiye, dünyada bir vaha gibi"

Panelde konuşan KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Suriye'nin tüm dünyanın yarayan kanası olduğunu belirterek, "Bugün ne yazık ki Batılı ülkelerin görmezden geldiği, insan hakları savunucularının sessiz kaldığı bir utancı hep birlikte yaşıyoruz. Acıların, ayrılıkların, savaşların bizi kuşattığı bir dünyada Türkiye bir vaha gibi. Dünya sadece yaşanan acıyı sadece seyrederken Türkiye iç savaştan kaçan dünyanın en büyük mülteci nüfusunu misafir ediyor. Çok şükür bizler buna yeni alışmadık. Geçmişten getirdiğimiz kocaman bir medeniyetin kocaman bir imparatorluğun çocuklar, evlatları olarak bunu her zaman yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin elinden gelen gayreti gösteriyor olması da ayrıca bizim gurur kaynağımız. 6 buçuk milyon insanın yerinden, yurdundan edildiği bu savaşta Türkiye 3 buçuk milyon mazluma kapılarını açtı. 272 bin Suriyeli, devletimizin büyük bir hassasiyetle inşa ettiği çadır kamplarda, kentlerde barınıyor. KADEM olarak biz bu meseleye savaş, savaştan göç eden kadınlar, çocuklar, yaşlılardan öte bir bakış açısıyla bakıyoruz. Tüm dünyadan göçün ve savaşların mağdur ettiği dezavantajlı kesim olan kadınlar için ne yapabiliriz? Düşüncesiyle bakıyoruz. Kadın mültecilerin yaşadıklarını gerçek problemlerini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere bugün "Kadınlar Göç Yolunda" projesi ile bir aradayız" şeklinde konuştu.