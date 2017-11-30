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Sumudica: “Oynadığımız En Kötü Futbol”

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Sumudica: “Oynadığımız En Kötü Futbol”
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Oynadığımız en kötü futbol" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Oynadığımız en kötü futbol" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın oynadıkları en kötü futbol olduğunu söyleyerek, "3-2'lik bir galibiyet var ama geldiğim günden beri oynadığımız en kötü futbol. Bugün fazla süre almayan arkadaşlarıma şans vermek istedim ama hiçbir şey göstermediler. 2. Lig'den bir takıma karşı böyle oynuyorsanız, alarma geçme durumu gelmiş demektir, takımdan yarısını dinlendirdim. Pazartesi günü zor bir maç bizi bekliyor. Benim mutlu olduğum bir konu var sadece. Bugüne kadar 2 maç kaybettik. İyi bir takımız, iyi oynuyoruz ama seviye olarak düşük bir ligdeki takıma karşı konsantremizi kaybediyoruz. Ekibimle konuşacağım. Kazandığım zaman sizlerin önüne gelip takım hakkında hep iyi konuşuyorum ama dürüst ve doğru olmak gerekirse bugün yüzde 100 konsantre olamadık. Benim için her maç bir hedef. Her zaman kazanmak istiyorum. Bugün de kazandık ama sıkıntı çekerek kazandık" ifadelerini kullandı.

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