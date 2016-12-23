Sunay Akın’a Adana’da Yoğun İlgi

Adana'da Sunay Akın tarafından sahnelenen İki Kitap Bir Heves isimli tek kişilik oyun, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Adana'da Sunay Akın tarafından sahnelenen İki Kitap Bir Heves isimli tek kişilik oyun, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Şair, Yazar, Gazeteci, Araştırmacı ve Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın, tek kişilik oyunu "İki Kitap Bir Heves" ile Adanalı sanatseverlerle buluştu.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Adanalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Akın, güncel olaylara da değindi.

Etkinliğin sonunda Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akın'a çiçek verdi.

Sunay Akın'a teşekkür eden Başkan Karalar, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlattığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz Sunay Akın'a. Unutturulmaya çalışılsa da bizler zaten Atatürk'ü hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sunay Akın etkinliğin sonunda kitabını Başkan Zeydan Karalar için imzaladı.