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Sungurlu Belediyesi’nden Sporculara Destek

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Sungurlu Belediyesi’nden Sporculara Destek
Sungurlu Belediyesi, Eğitim Gençlik Spor'un başarılı sporcularına malzeme desteği yaptı.

Sungurlu Belediyesi, Eğitim Gençlik Spor'un başarılı sporcularına malzeme desteği yaptı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, alt yapıda önemli başarılara imza atan Eğitim Gençlik Spor Kulübünü makamında ağırladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği kulüpler arası 2016-2017 sezonu erkeklerde il birincisi, minik kızlarda il ikincisi, yıldız kızlarda il dördüncüsü olan sporcular ve antranör Fırat Arslan'ı tebrik eden Şahiner, "Sizin gibi gelecek vadeden sporcularımızın her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sizler Sungurlu'muzun adını kendi branşlarınızda Türkiye'ye duyuruyorsunuz. Almış olduğunuz başarılar nedeni ile hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Katkılarından dolayı Başkan Şahiner'e teşekkür eden Eğitim Gençlik Spor Kulübü voleybol antrenörü Fırat Arslan'da, farklı başarılara imza atmak için daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

konuşmalardan sonra Başkan Şahiner, sporculara voleybol topu, mini voleybol topu, top taşıma çantası, voleybol dizliği, zıplayan sağlık topu ve voleybol forması hediye etti.

Sungurlu Belediyesi’nden Sporculara Destek

Sungurlu Belediyesi’nden Sporculara Destek

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