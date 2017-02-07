Sungurlu Belediyesi’nden Tekerlekli Sandalye Yardımı

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların tekerlekli sandalye yardımında bulunan Sungurlu Belediyesi yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine...

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların tekerlekli sandalye yardımında bulunan Sungurlu Belediyesi yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, Gökçam köyünde oturan Saçıntı ailesini ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Taleplerini geri çevirmeyerek yerine getiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Feyzullah Saçıntı, "Yaşımdan dolayı artık yürümekte oldukça zorluk çekiyordum. Başkanımızın bu konularda hassas ve duyarlı olduğunu duydum ve belediyeye yardım talebinde bulundum. Beni geri çevirmeyerek yardımcı olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."dedi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen ise, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecektir" ifadesini kullandı.