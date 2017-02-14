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Sungurlu Belediyespor Güreş Takımı 2. Lige Yükseldi

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Sungurlu Belediyespor Güreş Takımı 2. Lige Yükseldi
Sungurlu Belediyespor güreş takımı, yaptığı müsabakalardan galip ayrılarak 2. lige terfi etti.

Sungurlu Belediyespor güreş takımı, yaptığı müsabakalardan galip ayrılarak 2. lige terfi etti.

Afyon'da yapılan Kulüplerarası 2.lig güreş terfi müsabakalarında aldıkları başarılı sonuçlarla rakiplerini bir bir yenerek büyük başarıya imza atan Kırmızı-Siyahlı ekibin güreş takımı 2. lige çıktı.

26 takım arasında oynanan müsabakalarda Sungurlu Belediyespor Güreş takımı 5. olarak tarihinde ilk kez 2. lige yükselme başarısı sağladı. Yapılan turnuvada 96 kilogramda İldeniz Savran birinci, 74 kilogramda Hamza Çaylan ikinci, 59 kilogramda Hasan Basri üçüncü, 65 kilogramda Yavuzcan Bolat üçüncü ve 130 kilogramda Nurullah Durak beşinci oldu.

Güreş takımının 2. Lige çıkmasının bir başarı olduğunu belirtten antrenörü Fevzi Çakmar, "Güreş takımının elde etmiş olduğu başarılı sonuçlara sevindiklerini, alınan sonuçlar itibari ile bir üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Fevzi Çakma, "yetiştirdiğimiz sporcular uzun yıllar büyük kulüplerde mücadele ettiler. Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in büyük fedakarlıklar göstererek takıma sahip çıkmasıyla beraber kendi sporcularımızı tekrar kulübümüze kazandırarak adımızı duyurmaya başladık. Spora ve sporculara göstermiş olduğu desteklerden dolayı Abdulkadir Şahiner'e, Kulüp başkanımız Bahri Sezen'e, Güreş takımı sorumlusu Mehmet Fenercioğlu'na, sporcularımıza ve Sungurlu halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sungurlu Belediyespor Güreş Takımı 2. Lige Yükseldi

Sungurlu Belediyespor Güreş Takımı 2. Lige Yükseldi

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