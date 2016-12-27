  • BIST 76.699
  • Altın 128,951
  • Dolar 3,5234
  • Euro 3,6840
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Sungurlu Myo’da Sinema Söyleşisi

» »
Sungurlu Myo’da Sinema Söyleşisi
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda "Gençlerin Bakışıyla Sinema" söyleşisi düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda "Gençlerin Bakışıyla Sinema" söyleşisi düzenlendi.

Yönetmen Asistanı Tayfun Saçi'nin konuşmacı olduğu programa Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Tayfun Saçi, kendisinin de Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programında eğitim aldığını daha sonra dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye geçiş yaptığını belirtti.

Tesadüf eseri ünlü yönetmen Hasan Basri Özdemir'in sayesinde, Nuri Bilge Ceylan'ı tanımasıyla hayatının değiştirdiğini söyleyen Tayfun Saçi, "Şans, İnanç, Aşk, Sevmek" ilkeleriyle çalışma disiplinini oluşturduğunu belirtti.

Çeşitli dizi filmlerde yönetmen asistanlığı yapan Tayfun Saçi, dizilerin çekim hikâyeleri, kamera arkasında yaşananlar, dizilerin izlenme oranı rekabetlerinden bahsederek, toplumsal konuları ve milli duyguları konu alan dizilerin günümüzde daha çok izlendiğini ve ilgi gördüğünü belirtti.

Geçen yıl engelli farkındalığına dikkat çekmek için Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından çekilmiş olan işaret dili klibini izlediğini belirten Tayfun Saçi, bu yıl Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi Öğr. Gör. Özlem Bal ile görüşmeleri neticesinde Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile yeni bir işaret dili klibi çektiklerini, çok keyifli bir çalışma olduğunu ve kısa süre sonra klibin tamamlanıp paylaşılacağını söyledi.

Geleceğe yönelik projelerinden de bahseden Tayfun Saçi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile farklı çalışmalar yapabileceklerini, ayrıca sinema dünyasından sürpriz isimleri Sungurlu Meslek Yüksekokuluna getirmeyi istediğini söyledi.

Saçi, bir çok İl ve İlçenin tanıtım filmlerinin ve bir çok kısa filmin yönetmenliğini üstlendiğini azimle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği "Gençlerin Bakışıyla Sinema" Bağlantı programı Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hamit Aksoy'un Tayfun Saçi'ye teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi.

Sungurlu Myo’da Sinema Söyleşisi

Sungurlu Myo’da Sinema Söyleşisi

Sungurlu Myo’da Sinema Söyleşisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaduman, Mehmet Akif Ersoy’u Andı27 Aralık 2016 Salı 17:33
  • Kaymakam Kılıç Sahaya Kaptan Olarak Çıktı27 Aralık 2016 Salı 17:33
  • Bakka’dan Mesleki Yeterlilik Semineri27 Aralık 2016 Salı 17:33
  • Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu27 Aralık 2016 Salı 17:33
  • Hünerli Eller İle Çekmen Bezi Hayat Bulacak27 Aralık 2016 Salı 17:33
  • Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov’dan Vali Özdemir’e Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 17:28
  • Edirne Valisi Özdemir, Süt Ürünleri Tesisini İnceledi27 Aralık 2016 Salı 17:28
  • Sungurlu Myo’da Sinema Söyleşisi27 Aralık 2016 Salı 17:28
  • Üniversite Öğrencilerinden Büyük Başarı27 Aralık 2016 Salı 17:23
  • Başkan Yücel’den Hizmet Turu27 Aralık 2016 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti