Sungurlu’da 9 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sungurlu Belediyesi, ilçe halkının hizmetine sunulan mesire alanında...

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sungurlu Belediyesi, ilçe halkının hizmetine sunulan mesire alanında ağaçlandırma çalışmaları başlattı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "500 adet gül, 1000 adet Gold taflan ve 500 adet ateş dikeni bitkilerinin dikimi gerçekleştirildi. Ekiplerimizce şu ana kadar 2. mesire alanına 2000 yayılımı ardıç, 2000 beraberiz, 3000 ateş dikeni, 150 top akasya, 150 çınar, 100 adet ıhlamur, 100 adet süs eriği dikimi gerçekleştirilerek toplamda 9 bin 500 fidan ve bitkiyi toprakla buluşturdular" dedi.