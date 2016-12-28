Sungurlu’da Fetö’den 4 Kişi Tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 12 kadın gözaltına alınmıştı. Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen kadınlardan A.S., H.Ö., F.Ö. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.H., C.T., Y.B., Z.B., S.A., A.İ.E., Ş.Ö. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.