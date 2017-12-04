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Sungurlu’da ‘Genç Girişimciler’ Paneli Düzenlendi

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Sungurlu’da ‘Genç Girişimciler’ Paneli Düzenlendi
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda(MYO) düzenlenen "Genç Girişimciler" panelinde liderlik, sosyal medya ve toplum ele alındı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda(MYO) düzenlenen "Genç Girişimciler" panelinde liderlik, sosyal medya ve toplum ele alındı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Genç Girişimçiler" konulu panele katılım sağlayan tüm öğrenciler interaktif olarak panele eşlik ettiler.

Panelde iş hayatında başarılı olmanın yolları, iş hayatında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, lider olunur mu, lider doğulur mu, öğrencilerin üniversite eğitiminden beklentileri ve sosyal medyanın doğru kullanımıyla ilgili konular üzerine katılımcılar görüşlerini birbirleriyle paylaştı.

Panelin konuğu olan yakın dönemde 2017 yılının en iyi araştırmacı yerel köşe yazarı seçilen Kırıkkaleli köşe yazarı Hakan Gökkaya, sosyal medyanın doğru kullanımının yanında hayata eleştirel bakabilme, dünyadaki mevcut olayları okuma ve sorgulamanın, geleceğe dair hedef belirlemenin önemini öğrencilere anlattı.

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