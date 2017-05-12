Sungurlu’da Hemşireler Günü Etkinliği

Sungurlu özel dünya sağlık koleji tarafından hemşireler günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Sungurlu özel dünya sağlık koleji tarafından hemşireler günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşması yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kişi ve toplum sağlığının korunarak hasta bakımının bilimsel yöntemler, özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, "önce insan" diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli ve kutsal bir görev ifa eden hemşirelerimiz, yerine getirdikleri bu kutsal görevle hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için çalışır. Zira onlar, insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey olmadığını çok iyi bilirler. Zor şartlar altında büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır ve itina ile İlçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."dedi

Okul Müdürü Emrah Kara'nın konuşmasının ardından dilek balonu uçuruldu. Program sonunda öğretmen ve öğrenciler canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Mesire Kafede düzenlenen programa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Ahmet Yılmaz, ve Sefa Karslı, Okul Müdürü Emrah Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.