Sungurlu’da Kaldırım Yenileniyor

Sungurlu Belediye tarafından ilçenin farklı noktalarında yapılan kalıdırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sungurlu Belediye tarafından ilçenin farklı noktalarında yapılan kalıdırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Daha öncesinde Sunguroğlu Mahallesi'nde köklü bir değişikliğe imza atan belediye, cadde düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmalarında sona gelerek ilk etabı tamamladı. Yapılan çalışmalar ile cadde kaldırımları ve sokak lambaları yenilenirken, kaldırım genişletme çalışmalarıyla beraber caddeler modern bir görünüm kazandı.

Tamamlanan ilk etabın ardından hız kesmeden ikinci etap çalışmalarına başlayan ekipler, Muhsin Yazıcıoğlu Cadde ve Yediler arastasındaki düzenlemeler için işe koyuldu.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Hemşerilerimize söz verdiğimiz üzere ilk etabı ramazan bayramına yetiştirdik. İkinci etap çalışmalarını da kurban bayramına kadar tamamlayacağız" dedi.