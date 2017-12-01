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Sungurlu’da Servis Araçları Denetlendi

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Sungurlu’da Servis Araçları Denetlendi
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Taşımalı Eğitim Komisyon üyeleriyle birlikte köylerden ilçe merkezine...

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Taşımalı Eğitim Komisyon üyeleriyle birlikte köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.

Sabahki denetimde okula geliş saatinde belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı.

Denetimlerde okul servis araçları, servisleri inceleme formu kriterlerine göre incelendi. Buna göre; araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, okul giriş saatine zamanında gelip gelmediği, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Okul Servislerinin denetimleri devam edecektir. Geleceğimiz olan evlatlarımızın okullarına sağlıklı bir şekilde taşınması için çalışıyoruz. Bu nedenle sürücülerimizden daha duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru her şeyin üstündedir" dedi.

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