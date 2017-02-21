  • BIST 88.947
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6150
  • Euro 3,8118
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Sungurlu’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

» »
Sungurlu’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Sungurlu-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ankara istikametine giden Orhan A. yönetimindeki 06 KMZ 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücü Orhan A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yılmaz A. ve Akkuş T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşkılıç-türkyurdu Arası Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi21 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Ambarlı Limanı’nda Kokain Operasyonu21 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı21 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Palet Fabrikasındaki Yangın Korkuttu21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Bozüyük’te Bıçakla Yaralama21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • 11 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Denizli’de Fetö’nün ’Abla’ Yapılanmasına 8 Tutuklama21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • "Islak İmzada Kumpas" Davası Başladı21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • Darbeci Taner Berber’in İfadesi Tamamlandı21 Şubat 2017 Salı 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti