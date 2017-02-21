Sungurlu’da Trafik Kazası

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Ankara Karayolu Ocaklı Kavşağı önünde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan Ahmet B. yönetimindeki 19 TT 524 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yan yatan otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrasında kısa süreli şok yaşayan sürücü, kaza raporunun düzenlenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.