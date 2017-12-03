’’Süper Ay’’ İstanbul’dan İzlendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna gelmesi beklenen doğa olayı İstanbul'da çıplak gözle izlendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna gelmesi beklenen doğa olayı İstanbul'da çıplak gözle izlendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi beklenen doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle de İstanbul'dan izlendi. "Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı gerçekleşirken kartpostallık görüntüler oluştu. Dolunay şeklindeki Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak olarak gözlemlendi.