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Süper Kupa, Ülker Stadyumu’na Getirildi

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Süper Kupa, Ülker Stadyumu’na Getirildi
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek kazandığı Süper Kupa, derbi öncesinde Ülker Stadyumu'na getirildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek kazandığı Süper Kupa, derbi öncesinde Ülker Stadyumu'na getirildi.

Halkbank karşısında 3-1 kazanarak 2017-2018 sezonu Süper Kupa şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, kupayı derbi öncesinde Ülker Stadyumu'na getirdi. Futbolcuların ısındığı sırada yapılan anonsla birlikte sahaya giren voleybolcular, ellerinde kupayla tribünleri tek tek dolaştı.

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