Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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Süper Lig
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.
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