Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Volkan, köşeye giden topu güçlükle tokatladı.
9. dakikada Trabzonspor savunmasının hatasında topu alan Visca'nın sol çaprazından şutunda kaleci Esteban topu kornere çeldi.
14. dakikada hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Volkan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada ceza yayı üzerinden Visca'nın vuruşunda top Mustafa Akbaş'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Belözoğlu, kalecinin uzandığı köşeden topu filelerle buluşturdu. 1-1
39. dakikada ceza sahası sol çaprazından Mas'ın yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.
40. dakikada ceza yayına yaklaşan Mevlüt'ün sert şutunda top yandan dışarı gitti.
42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak az farkla kornere çıktı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Ekrem Kan xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Clichy xx, Attamah xx, Caiçara Epureanu xx, Visca x, Emre Belözoğlu xxx, Kerim Frei xx, Mahmut Tekdemir xx, İfran Can xx, Adebayor x (Mevlüt Erdinç dk. 31 x)
Yedekler: Mert Günok, Da Costa, Alpaslan Erdem, Elia, Gökhan İnler, Mossoro, Tunay Torun, Mehmet Batdal, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Trabzonspor: Esteban xxx, Okay xx, Mustafa Akbaş xx, Pereira xx, Mas xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf Yazıcı xx, Kucka xx, Sosa xx, Olcay Şahan xx, Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Onazi, Bongonda, Volkan Şen, Rodallega, Bero, N'Doye
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Burak Yılmaz (dk. 15 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Adebayor, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
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