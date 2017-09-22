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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topa Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda ise meşin yuvarlak auta çıktı.

55. dakikada Maniatis'in sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünde ağalarla buluştu. 3-2

67. dakikada Trabzonspor ceza sahası içine giren Fernandes'e, Durica ve Mas'ın müdahale etmesi sonucu yerde kalması üzerine hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-3

81. dakikada hakem Alper Ulusoy ceza sahası içinde Pereira'nın, Vagner Love yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-4

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Volkan Narinç xxx

Trabzonspor: Esteban xx (Uğurcan Çakır dk. 46 x), Pereira xxx, Okay xxx, Durica xx, Mas xx, Kucka xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xxx (Rodallefa dk. 77 x), Yusuf Yazıcı xx (Volkan Şen dk. 58 x), Olcay Şahan xx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Castillo, N'Doye, Uğur Demirok, Hubocan, Onazi, Bero, Mustafa Akbaş

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Remy Ruou x, Gassama x (Efecan dk. 40 x), Birol Parlak x (Etame dk. 40 x), Welinton x, Tzavellas x, Maniatis xx, Taha Yalçıner xx, Fernandes xx, N'Sakala x, Emre Akbaba xx, Wagner Love xx

Yedekler: Haydar, Ufuk Ceylan, Berkan, Yusuf Çoban, Fofana, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Kucka (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 21 ve 31 pen) (Trabzonspor), Vagner Lave (dk. 45, 68 pen ve 82 pen), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Kucka, Okay, Mas, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Tzavellas, Vagner Love, Taha Yalçıner, Remy Ruou (Aytemiz Alanyaspor)

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