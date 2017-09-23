Süper Lig: A. Konyaspor: 2 - T.m. Akhisarspor: 0 (Maç Sonucu)

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Fofana'nın rakibini geçerek ceza sahasına girer girmez vuruşunda Akhisarspor kalecisi Lukac topu kornere çeldi.
62. dakikada sol köşeden Olcan Adın'ın kullandığı korner vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
73. dakikada sağ kanattan son çizgiye inip rakibini geçen Fofana'nın penaltı noktası sol çaprazına gönderdiği topa Eze'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 2-0
88. dakikada sol kanattan Emnes'in pasında ceza yayı gerisinde buluşan Olcan Adın'ın gelişine vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
90. dakikada savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Vedat Bora altıpas sağ tarafında kaleci Lukac'ın müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. Skubic'in kullandığı penaltı atışında top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akın xx, Erdinç Sezertam xx
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Eren Albayrak x (Eze dk. 46 xxx), Moke xx, Ali Turan xxx, Skubic xx, Mehdi xxx, Jonsson xx, Fofana xxx, Ömer Ali xxx, Musa Araz x (Vedat Bora dk. 82 ?), Milosevic xx (Evouna dk. 90 ?)
Yedekler: Abdulaziz, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Evouna, Manyama, Kadir Kaan, Ezekiel, Filipovic,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac x, Lopes x, Caner x, Mustafa Yumlu x, Ömer Bayram x, Soner x, Sissoko x (Hora dk. 59 x), Olcan Adın x, Serginho xx, Larsson x (Emnes dk. 59 x), Henrigue x (Rodrigues dk. 71 x)
Yedekler: Fatih, Eray, Aykut, Muğdat, Onur, Orhan, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Ömer Ali (dk. 18), Eze (dk. 73) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Musa Araz, Ömer Ali (Atiker Konyaspor), Ömer Bayram, Sisokko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
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