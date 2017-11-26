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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)
Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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