  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

» »
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, Guiliano'nun ilk yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, Guiliano'nun ilk yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Fenerbahçe'de Aatif'ın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu yandan dışarıya gitti.

49. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleci Volkan'la karşı karşıya kalan Samuel Eto'o'nun vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.

50. dakikada Guiliano'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Dirar'ın sert şutu kalenin üzerinden dışarıya gitti.

57. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan arka direğe ortasında topu kontrol eden Dirar'ın vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı.

75. dakikada kaleyi cepheden gören Nasri'nin yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşu kaleci Volkan, uzanarak köşeden çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx (Aydın Karabulut dk. 88 ?), Charles xx, Vainqueur xx (El Kabir dk. 81 x), Maicon xx (Emre Güral dk. 71 xx), Nasri xx, Deniz Kadah xx, Eto'o xx

Yedekler: Boffin, Ozan, Nazım Sangare, Harun, Yekta, Musa Nizam

Teknik Direktör: Leonardo Araujo

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skertel xx, Neustadter xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Chahechouhe xx (Soldado dk. 67 x, Valbuena dk. 77 x), Josef de Souza xx, Dirar xx (Alper dk. 88 ?), Guiliano xx, Jannsen xx

Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Guiliano (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Charles (Antalyaspor), Josef de Souza, Jannsen (Fenerbahçe)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından26 Kasım 2017 Pazar 19:48
  • Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk Yarı)26 Kasım 2017 Pazar 19:33
  • Eskişehirspor Taraftarı Büyükşehir Belediyesi Önüne Siyah Çelenk Bıraktı26 Kasım 2017 Pazar 19:28
  • Tff 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 226 Kasım 2017 Pazar 19:23
  • Tff Bal Ligi: Ortaca Belediyespor: 0 - Çal Belediyespor: 226 Kasım 2017 Pazar 18:58
  • Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)26 Kasım 2017 Pazar 18:53
  • Teb Bnp Parisbas Tenisin Yıldızları Serisi’nin Kazananı Maria Sharapova26 Kasım 2017 Pazar 18:43
  • Mehmet Özdilek: “Son Dakikada Yediğimiz Gol Puansız Dönmemize Neden Oldu”26 Kasım 2017 Pazar 18:38
  • Kemal Özdeş: “Topa Daha Fazla Sahip Olmamız Gerekiyordu”26 Kasım 2017 Pazar 18:28
  • 4 Kişinin Yaralandığı Olaylı Maçın Ardından26 Kasım 2017 Pazar 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti