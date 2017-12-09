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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada ceza sahası içinde Manu'nun pasıyla topla buluşan Jailton, meşin yuvarlağı Zeki Yavru'ya aktardı. Zeki'nin şutunda top defanstan döndü.

31. dakikada sol kanattan aldığı topla çalımlarla ceza sahasına giren El Kabir'in penaltı noktasına yakın bir yerden şutu yandan auta gitti.

37. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Manu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeki Yavru'nun şutu kalecide kaldı.

40. dakikada Yekta'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Charles yeniden ceza sahasına ortaladı. Gelen topa El Kabir'in şutunda kaleci topu kontrol etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy x, Volkan Narinç x, Hakan Yemişken x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Nazım x, Celustka x, Chico x, Sakıb Aytaç x, Charles x, Yekta Kurtuluş x, Vainqueur x, Maicon x, El Kabir x, Deniz Kadah x

Yedekler: Ozan, Yusuf, Zeki, Aydın, Mustafa İnan, Harun, Musa, Emre

Teknik Sorumlu: David Badia

Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz x, Palitsevich x, N'Diaye x, Murat Duruer x, Scekic x, Guidileye x, Zeki Yavru x, Jailton xx, Manu x, Skuletic x

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım, Ahmet, Vedat, Kamal Issah, Alper, Khalili, Orhan, Mehmet

Teknik Sorumlu: Ümit Özat

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