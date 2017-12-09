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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sol kanatta Nazim Sangare'den topu kapan Manu, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını arka direkte bulunan Jailton'a aktardı. Jailton'un gelişine çektiği şut ağlara gitti. 0-1

72. dakikada Charles'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Al Kabır'ın dönerek sert şutu kalecide kaldı.

82. dakikada El Kabır'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Maicon'un sert şutu az farkla üstten auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Guidiliye, ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale edince hakem Alper Ulusoy, Antalyaspor lehine penaltı kararı verdi.

88. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+4. dakikada Ahmet İlhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manu'nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

90+5. dakikada Sakıb'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Havalanan topu önünde bulan Maicon'un gelişine yaptığı sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım x (Aydın dk. 73 x), Celustka xx, Chico xx, Sakıb Aytaç xx, Charles x, Yekta Kurtuluş xx, Vainqueur x (Emre dk. 59 x), Maicon x, El Kabir x, Deniz Kadah xxx

Yedekler: Ozan, Yusuf, Zeki Yıldırım, Mustafa İnan, Harun, Musa

Teknik Direktör: David Badia

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xx, N'Diaye x, Murat Duruer xx, Scekic xx, Guidileye xx, Zeki Yavru xx (Ahmet İlhan Özek dk. 77 x), Jailton xxx (Vedat Muric dk. 87 ?), Manu xx, Skuletic xx (Issah dk. 68 x)

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım, Alper, Khalili, Orhan, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Jailton (dk. 58) (Gençlerbirliği), Deniz Kadah (dk. 88 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: N'Diaye, Ahmet Oğuz, Jailton (Gençlerbirliği), Yekta, Celutska (Antalyaspor)

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