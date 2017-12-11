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Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı)
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftası kapanış maçında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftası kapanış maçında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın penaltıdan bulduğu golle 1-0 tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Mehdi ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

17. dakikada ceza alanı içinde kaleci Çağlar'ın müdahalesiyle Mehdi yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Skubic kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Bliznichenko'nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazından kaleyi gören Mehdi'nin sert şutunda top kaleci Çağlar'da kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ömer Ali x (Kadir Kaan dk. 29 x), Filipovic xx, Skubic xx, Ali Çamdalı xx, Moke xx, Musa Araz xx, Mehdi xx, Vedat Bora xx, Milosevic xx

Yedekler: Abdulaziz, Patrik, Ali Turan, Evouna, Manyama, Savaş, İsmail Güven, Eze

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Papp x, Gaman x, Barış x, Kerim x, Ceyhun x, Tanase x, Poko x, Grozav x, Bliznichenko x, Yatabare x

Yedekler: Ahmet, Tayyip, Osman, Torje, Hamidou Traore, Skulason, İlhan, Seleznov, Hakan Aslantaş

Teknik Direktör: Tony Popovic

Gol: Skubic (dk. 18 pen.) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Tanase, Grozav (Kardemir Karabükspor)

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