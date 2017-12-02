Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Babel'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk, sol çaprazdan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

17. dakikada Tolgay'ın sakatlandığı pozisyonda serbest vuruşu Quaresma kullandı. Quaresma'nın orta yapmayıp direkt kaleye vurduğu şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera son anda uzaklaştırdı.

26. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri kurtardı.

31. dakikada Rodrigues Mariano ile paslaşıp ceza sahası önüne geldi. Sonrasında Feghouli ile yaptığı verkaç sonrasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin sağından dışarı çıktı.

39. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cenk kafayla meşin yuvarlağı Atiba'ya indirdi. Atiba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Mustafa, Medel, Orkan, Lens, Necip, Talisca, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar xx, Denayer xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Rodrigues xx, Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Emrah, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Sarı Kart: Feghouli (Galatasaray)