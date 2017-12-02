Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında, Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında, Galatasaray ile karşılaşıyor.
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