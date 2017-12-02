Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabaka Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada gelişen atakta sağ kanattan Gökhan'ın ortasında Muslera çıkıp topu aldı ancak yaptığı hatayla elinden kaçırdı, top Cenk'in önünde kaldı. Cenk düzgün bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

52. dakikada Tolgay'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

60. dakikada Belhanda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk'in ara pasında ceza sahası içine giren Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

63. dakikada Cenk'in sağ tarafa verdiği pasta Gökhan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin solundan auta çıktı.

67. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada Babel'in şutunda Mariano'dan seken top Tosic'in önünde kaldı. Tosic'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gomis'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri kontrol etti.

78. dakikada Cenk'in sol taraftan ceza sahası içine havalandırdığı topta içeride kafa vuruşunu yapan Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin solundan dışarı çıktı.

87. dakikada Cenk'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Medel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Medel'in pasında Serdar ile Maicon'un arasından geçen Negredo ceza sahası içine girip Muslera'yı da çalımladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xxx, Pepe xx, Tosic xxx, Adriano xx, Atiba xxx (Talisca dk. 82 ?), Tolgay xxx (Medel dk. 65 x), Quaresma xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Cenk xxx (Negredo dk. 88 xxx)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Mustafa , Orkan, Lens, Necip, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Maicon xx, Serdar x, Denayer xx (Linnes dk. 85 ?), Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Belhanda xx (Selçuk dk. 69 x), Rodrigues xxx (Yasin dk. 58 x), Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Eray, Ahmet, Eren, Sinan, Emrah, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Cenk (dk. 46), Tosic (dk. 70), Negredo (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Feghouli, Fernando, Gomis (Galatasaray), Pepe, Tolgay, Cenk (Beşiktaş)