Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Kembo'nun ceza sahası dışından çektiği şut Volkan'da kaldı.
19. dakikada Janssen'in ceza sahası dışından vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.
20. dakikada Batalla'ın ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.
33. dakikada Aziz'in sol kanattan içeriye ortaladığı topu Volkan son anda tokatladı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Cristobal Jorquera xx, Emmanuel Badu xx, Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Merter Yüce, Dzon Delarge, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz, Josua John, Sinan Bakış, İsmail Konuk
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Roman Neustadter xx, Martin Skrtel xx, İsmail Köybaşı xx, Nabil Dirar xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Aatif Chahechouhe xx, Guiliano Victor xx, Petrus Janssen x (Roberto Saldado dk. 40 xx)
Yedekler: Carlos Kameni, Ertan Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Luis Neto, Mathıeu Valbuena, Ahmethan Köse, Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Martin Skrtel, Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe)
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