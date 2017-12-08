Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede ikinci yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
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Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İkinci Yarı Devam Ediyor)
Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
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