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Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)
Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta maçını sarı-lacivertli ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta maçını sarı-lacivertli ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Saldado'nun serbest vuruşu barajdan döndü. Dönen topa tekrar vuran Saldado'nun şutunu Harun iki hamlede kurtardı.

63. dakikada İsmail'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Harun son anda kornere tokatladı.

64. dakikada Saldado Ekong'un müdahalesiyle yerde kalınca müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

80. dakikada Batalla'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ekong'un kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

84. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Dirar uygun durumdaki Saldado'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşundan top az farkla auta gitti.

88. dakikada Batalla'nın pasıyla hareketlenen Delarge'nin ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şutu Volkan kornere tokatladı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Bursaspor: Harun xx, Barış Yardımcı x (Josua John dk. 81 x), Ertuğrul xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Cristobal Jorquera x (Ricardo Faty dk. 46 xx), Emmanuel Badu x (Dzon Delarge dk. 66 x), Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz, Sinan Bakış, İsmail Konuk

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener Özbayraklı xx, Roman Neustadter xx, Martin Skrtel xx, İsmail Köybaşı xxx, Nabil Dirar xxx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xxx, Aatif Chahechouhe xx (Valbuena dk. 66 xx), Guiliano xxx, Petrus Janssen x (Roberto Saldado dk. 40 xxx)

Yedekler: Carlos Kameni, Ertan Ersu, Hasan Ali, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Luis Neto, Ahmethan Köse, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Guiliano Victor (dk. 65) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ertuğrul, Aziz Behich (Bursaspor), Martin Skrtel, Aatif Chahechouhe, Roberto Saldado (Fenerbahçe)

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