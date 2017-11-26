Süper Lig: Bursaspor: 2 - Karabükspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Karabükspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Karabükspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Poko'nun pasında Barış Başdaş kalecisiyle oynadı ancak pası kısa düştü. Stancu topu alıp kaleye vurdu ancak kaleci Ahmet gole izin vermedi.

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Grozav, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Jorquera'nın pasında topla buluşan Batalla, savunmanın arkasına sarkan Delarge'ı gördü. Bu futbolcudan önce kalesini erken terk eden Ahmet topa sahip oldu.

81. dakikada Ibanez'in soldan ceza sahası içine yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Yatabare kafayı vurdu ve farkı 1'e indiren isim oldu. 2-1

83. dakikada Ibanez'in soldan ceza sahası içine gönderdiği yerden topa Yatabare vurdu, kaleci Muhammed gole izin vermedi. Dönen topu Serdar tamamlamak istedi ancak Muhammed yine başarılıydı.

90+2. dakikada Barış Yardımcı'nın klas pasıyla topla buluşan Delarge, penaltı noktası üzerindeki Batalla'yı gördü. Tecrübeli futbolcunun şutunda top üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Karabük yarı sahasından atılan uzun pasta Barış kafayla İlhan'a indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda Muhammed kalesini gole kapattı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Bursaspor: Muhammed xxx, Ertuğrul xxx, Titi xx, Aziz Behich xxx, Barış xxx, Ekong xxx, Jorquera xx, Batalla xx, Badu xx (Merter dk. 85 ?), Kembo xxx (Delarge dk. 74 xx), Stancu xxx

Yedekler: Ataberk, Rüştü, Faty, Furkan, Deniz, Sinan, Kubilay, John

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Karabükspor: Ahmet xxx, Papp xx, Kerim xx, Barış x, Ibanez xxx, Torje x (İlhan dk. 66 xxx), Tanase x, Skulason xxx, Poko x, Grozav xx (Serdar dk. 74 xxx), Seleznyov x (Yatabare dk. 56 xxx)

Yedekler: Rybka, Çağlar, Tayyib, Gaman, Hakan, Osman, Traore

Teknik Direktör: Tony Popovic

Goller: Aziz Behich (dk. 12), Barış (dk. 45+1 k.k.) (Bursaspor), Yatabare (dk. 81) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Aziz Behich, Jorquera, Batalla (Bursaspor), Barış, Papp, Skulason, Tanase (Karabükspor)