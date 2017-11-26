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Süper Lig: D.g. Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: D.g. Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u Burak ve Okay'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u Burak ve Okay'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek sayısı Muhammet'ten geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

58. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Muhammet Demir'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu kaleci Onur kurtardı.

79. dakikada Rybalka'nın kullandığı serbest vuruş direğin üstünden dışarı çıktı.

83. dakikada Kucka'nın ceza sahası dışında şutu direkten döndü. Direkten dönen topu takip eden N'Doye'nin sol kanattan ortasında kale sahasında içinde topa kafayla dokunan Okay topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Auremir xx, Medjani x, Bjarsmyr x, Ziya xx, Rybalka xx, (Mert Hakan dk. 82 ?), Hakan Arslan xx, N'Dinga xx, Emre xx, (Ergin dk. 90 ?) Muhammet Demir xxx (Rıdvan (dk. 68 x), Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Elderson, Dyakov, Galip, Hakan Bilgiç, Cem, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xxx, Durica xx, Uğur x (Hubocan dk. 37 xx) Mas xxx, Onazi x, (Kucka dk. 46 xx), Okay xxx, Yusuf xxx, Castillo xx, (Abdulkadir dk.77 xx), N'Doye xx, Burak xxx

Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Bogbonda, Volkan, Hasan Batuhan, Bero, Rodallega

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Muhammet Demir (dk. 32) (Demir Grup Sivasspor), Burak (dk. 12), Okay (dk.83) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Bjarsmyr, Emre, Ziya (Demir Grup Sivasspor), Durica, Okay, Onur (Trabzonspor)

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