Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden ceza sahasına ortasında Adebayor müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
67. dakikada Kone'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın yerden şutunu kaleci Volkan kontrol etti.
79. dakikada Adebayor'un kafa ile ceza sahasına indirdiği topta Kerim'in bekletmeden şutu kaleci Tolgahan'ın kucağında kaldı.
83. dakikada Mahmut ile paslaşan Visca sağ kanattan girdiği ceza sahasında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
90+4. dakikada rakibiyle girdiği pozisyonda Kone ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Önel xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xxx, Ziya xxx, (Hakan Bilgiç dk.69 x) Bjarsmyr xx, Medjani xxx, Auremir xx, Hakan Arslan xxx, N'Dinga xx, Mert Hakan xxx, (Rybalka dk.77 x), Emre Kılıç xxx, Bifouma xxx, (Muhammet Demir dk. 81 ?), Kone xxx
Yedekler: Rochet, Elderson, Dyakov, Ergin, Serhat, Muhammed Furkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Medipol Başakşehir. Volkan xxx, Clichy xx, Attamah x, (Gökhan dk. 62 x), Epureanu xx, Caiçara x, Emre Belözoğlu xx, Mahmut xxx, Napoleoni x, (Mevlüt dk. 80 ?), Visca xx, Mossoro xx, (Kerim dk. 62 xx), Adebayor x
Yedekler: Mert, Mehmet, İrfan, Tunay, Manuel Da Costa, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Kone (dk. 17) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Kone (dk.90+4) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: N'Dinga, Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), Gökhan, Mahmut, Kerim, Adebayor (Medipol Başakşehir)
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