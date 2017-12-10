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Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden ceza sahasına ortasında Adebayor müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

67. dakikada Kone'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın yerden şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

79. dakikada Adebayor'un kafa ile ceza sahasına indirdiği topta Kerim'in bekletmeden şutu kaleci Tolgahan'ın kucağında kaldı.

83. dakikada Mahmut ile paslaşan Visca sağ kanattan girdiği ceza sahasında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+4. dakikada rakibiyle girdiği pozisyonda Kone ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Önel xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xxx, Ziya xxx, (Hakan Bilgiç dk.69 x) Bjarsmyr xx, Medjani xxx, Auremir xx, Hakan Arslan xxx, N'Dinga xx, Mert Hakan xxx, (Rybalka dk.77 x), Emre Kılıç xxx, Bifouma xxx, (Muhammet Demir dk. 81 ?), Kone xxx

Yedekler: Rochet, Elderson, Dyakov, Ergin, Serhat, Muhammed Furkan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Medipol Başakşehir. Volkan xxx, Clichy xx, Attamah x, (Gökhan dk. 62 x), Epureanu xx, Caiçara x, Emre Belözoğlu xx, Mahmut xxx, Napoleoni x, (Mevlüt dk. 80 ?), Visca xx, Mossoro xx, (Kerim dk. 62 xx), Adebayor x

Yedekler: Mert, Mehmet, İrfan, Tunay, Manuel Da Costa, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Kone (dk. 17) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Kone (dk.90+4) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: N'Dinga, Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), Gökhan, Mahmut, Kerim, Adebayor (Medipol Başakşehir)

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