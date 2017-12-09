Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç Sonucu)

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Azubuike ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
63. dakikada Dening ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boutaib meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Azubuike'nin şutunda top dışarı gitti.
75. dakikada Turgut'un ceza sahasına ortasında Pereira'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Barazite'nin kafa vuruşu auta çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Khalid Boutaib xx (Barazite dk. 70 x), Azubuike xx, Sadık xx, Turgut Doğan x (Eren dk. 80 ?), Cissokho x, Chebake xx (Sincere dk. 46 x), Mina xx, Rahman Buğra x, Dening xx
Yedekler: Farnolle, Ferhat, Murat, Burak, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Alberto Bastos xx, Leo xx, Rotman xx (Scarione dk. 68 x), Halil xxx, Andre de Castro xx, Selçuk xxx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Martins xxx, Gouffran xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 64 x), Jahovic xx (Ghilas dk. 80 ?)
Yedekler: Günay, Emre Can, Elessa, Peybernes, Doğanay, Muhammed Enes, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Martins (dk. 7), Selçuk Şahin (dk. 34), Rotman (dk. 45) (Göztepe), Pereira (dk. 13), Boutaib (dk. 63 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Sadık, Khalid Boutaib, (Denıng) (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer Şişmanoğlu, Alberto Bastos (Göztepe)
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