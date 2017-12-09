  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç Sonucu)

» »
Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç Sonucu)
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Azubuike ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.

63. dakikada Dening ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boutaib meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Azubuike'nin şutunda top dışarı gitti.

75. dakikada Turgut'un ceza sahasına ortasında Pereira'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Barazite'nin kafa vuruşu auta çıktı.

Stat: Malatya

Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Khalid Boutaib xx (Barazite dk. 70 x), Azubuike xx, Sadık xx, Turgut Doğan x (Eren dk. 80 ?), Cissokho x, Chebake xx (Sincere dk. 46 x), Mina xx, Rahman Buğra x, Dening xx

Yedekler: Farnolle, Ferhat, Murat, Burak, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Alberto Bastos xx, Leo xx, Rotman xx (Scarione dk. 68 x), Halil xxx, Andre de Castro xx, Selçuk xxx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Martins xxx, Gouffran xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 64 x), Jahovic xx (Ghilas dk. 80 ?)

Yedekler: Günay, Emre Can, Elessa, Peybernes, Doğanay, Muhammed Enes, Tayfur

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Martins (dk. 7), Selçuk Şahin (dk. 34), Rotman (dk. 45) (Göztepe), Pereira (dk. 13), Boutaib (dk. 63 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Sadık, Khalid Boutaib, (Denıng) (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer Şişmanoğlu, Alberto Bastos (Göztepe)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç Sonucu)09 Aralık 2017 Cumartesi 15:13
  • Agü Spor’dan Farklı Galibiyet09 Aralık 2017 Cumartesi 15:08
  • Tff 2. Lig: Altay: 1 - Pendikspor: 209 Aralık 2017 Cumartesi 15:08
  • Burak Yılmaz, Gollerine Devam Ediyor09 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Salihli Belediyespor Filede Lideri Ağırlayacak09 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Rıza Çalımbay, Eski Takımına Karşı09 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Bb Erzurumspor - Adana Demirspor Maçının Ardından09 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Tff 1. Lig: Bb Erzurumspor: 2 - Adana Demirspor: 009 Aralık 2017 Cumartesi 14:48
  • Bayram Bektaş: “Büyük Avantaj Kaçırdık”09 Aralık 2017 Cumartesi 14:38
  • Can Cangök: “Bugün Arzumuz Az Gibiydi”09 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti