Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza sahası içine girip, son çizgiye inerek yaptığı vuruşta önde bulunan Fabri, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Neto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
17. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma'nın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
18. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Medel'in Janssen'e hareketini hakem Ali Palabıyık, penaltı olarak nitelendirdi.
20. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Quaresma'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafında topla buluşan Oğuzhan kafa ile içeriye verdiği pasta Atiba'nın kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan'ın yerden sektirerek vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.
35. dakikada sol kanatta Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
43. dakikada orta sahada Quaresma'nın Mehmet Ekici'ye yaptığı hareket sonucunda hakem Ali Palabıyık, Quaresma'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
45. dakikada Talisca'nın pasında Cenk Tosun'un ceza sahası içine girerken Neto'nun yaptığı harekete hakem Palabıyık, kırmızı kart gösterdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx
Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Neto xx, Ozan xx, Josef de Souza xx, Mehmet Ekici xx, Valbuena xx, Giuliano xx, Janssen xx
Yedekler: Volkan Demirel, Erten, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Alper, Fernandao, Şener, Oğuz, Aatif, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Beşiktaş: Fabri xx, Medel x, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma x, Babel xx, Talisca xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Negredo, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Giuliano (dk. 20 pen.)
Kırmızı kartlar: Neto (dk. 45) (Fenerbahçe), Quaresma (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Janssen, Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Oğuzhan, Atiba, Quaresma (Beşiktaş)
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