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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar sağdan bindirip son çizgiye kadar indi ve kale sahası içine gönderdi. Alper Potuk mutlak pozisyonda topa dokunamadı.

19. dakikada Giuliano çalımlarla ceza sahası içine girip Şener'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

23. dakikada Dirar'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp Aatif'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top taca çıktı.

26. dakikada İsmail'in ön direğe gönderdiği korner atışında Alper arka direğe aşırttı. Müsait pozisyondaki Neustadter kafayla takımını öne geçirdi. 1-0

45+1. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mensah kaleye gönderdi. Baraja çarpan top Volkan'ı kontrpiyede bıraktı ve ağlara gitti. 1-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xxx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Dirar xxx, Giuliano xxx, Aatif xx, Alper xx

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Isla, Ozan, Robin van Persie, Neto, Valbuena, Ahmethan, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xxx, Veysel xx, Trezeguet xxx, Mensah xxx, Murillo xx, Eduok xxx

Yedekler: Kadem, Abdullah, Etoundi, Rangel, Hasan, Ahmet, Onur, Hakan, Neumayr, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Neustadter (dk. 26) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Şener, Volkan (Fenerbahçe)

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