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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakada ayrıca 5 kırmızı kart çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanattan Giuliano'nun yerden pasında penaltı noktasında bulunan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda top yandan dışarı gitti.

65. dakikada Oğuzhan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Kameni, meşin yuvarlağı çeldi.

67. dakikada orta sahada Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı faul sonrasında hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribüne gönderildi.

76. dakikada sol taraftan Alper'in ceza sahası içi son çizgiye girerek içeri çevirdiği pasta boş kaleye Ozan'ın dokunuşu direkten döndü.

85. dakikada Giuliano'nun şutunda ceza sahası içinde bulunan Atiba'nın eline çarpan top sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, Atiba'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada Janssen'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0

87. dakikada sol kanattan Oğuzhan ortasında arka direkte Negredo'nun kafa ile indirdiği topu Babel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada Oğuzhan'a yaptığı sert faul sonrasında İsmail, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık ?, Mehmet Cem Satman x, Serkan Olguncan x

Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Hasan Ali xx (İsmail Köybaşı dk. 75 x), Neustaedter xx, Neto xx, Ozan xx, Josef de Souza xx, Mehmet Ekici xx (Mehmet Topal dk. 46 x), Valbuena xx (Alper dk. 69 x), Giuliano xx, Janssen xx

Yedekler: Volkan Demirel, Erten, Fernandao, Şener, Oğuz, Aatif, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Fabri xx, Medel x (Tolgay dk. 81 ?), Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma x, Babel xx, Talisca xx (Negredo dk. 58 xx), Cenk Tosun xx (Lens dk. 77 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Orkan, Necip, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Giuliano (dk. 20 pen.), Janssen (dk. 86) (Fenerbahçe), Babel (dk. 87) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Neto (dk. 45) İsmail (dk. 89) (Fenerbahçe), Quaresma (dk. 43), Atiba (dk. 85), Oğuzhan (Maç bitimi) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Janssen, Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Tosic, Babel (Beşiktaş)

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