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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Tm Akhisarspor: 2 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Tm Akhisarspor: 2 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde TM Akhisarspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde TM Akhisarspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Olcan Adın'ın ara pasında topla buluşan Lopes, ceza sahası içine ortaladı. Topa hamle yapan Maicon, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

26. dakikada Yasin Öztekin, Gomis'le yaptığı verkaç sonucu ceza sahası içinde topla buluştu. Yasin'in şutunda savunma son anda araya girerek mutlak golü engelledi.

38. dakikada Feghouli seri çalımlarla sağ kanattan ceza sahası içine girip arka direğe gönderdi. Belhanda gelişine vurdu ancak topu üstten auta gönderdi.

40. dakikada Ndiaye rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yaşanan karambolde top Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcu topu üstten dışarı yolladı.

43. dakikada gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Belhanda rakibinden sıyrılıp gol şansı yakaladı ancak arkadan müdahaleyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Lopes direkt kırmızı kart gördü.

45. dakikada atılan uzun topta top bir anda Olcan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, Muslera'nın açıldığını gördü ve topu uzun mesafeden aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera x, Mariano ? (Denayer dk. 10 x), Maicon x, Serdar x, Linnes x, Ndiaye xx, Fernando x, Feghouli xx, Belhanda x, Yasin x, Gomis x

Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Selçuk, Eren, Sinan, Emrah, Rodrigues, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

TM Akhisarspor: Lukac xxx, Lopes xxx, Mustafa xxx, Caner xxx, Kadir xxx, Aykut xxx, Sissoko xx, Onur xxx, Soner xxx, Olcan xxx, Henrique xxx

Yedekler: Bora, Fatih, Alperen, Eray, Barbosa, Muğdat, Hora, Orhan, Ömer, Emnes

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Maicon (dk. 16 k.k.), Olcan (dk. 45) (TM Akhisarspor)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 43) (TM Akhisarspor)

Sarı kartlar: Yasin (Galatasaray), Lopes, Sissoko (TM Akhisarspor)

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