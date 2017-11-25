Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ kanattan bindiren Garry Rodrigues, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve ön direkteki Gomis'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
18. dakikada gelişen atakta sol kanattan Yasin'in ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Selçuk İnan şutunu çekti ancak kaleci Haydar gole izin vermedi.
33. dakikada Serdar'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis şutunu çekti ancak Haydar gole izin vermedi. Dönen topta Yasin müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Maicon xxx, Serdar xxx, Latovlevici xx, Ndiaye xxx, Selçuk xx, Yasin xxx, Belhanda xx, Rodrigues xxx, Gomis xx
Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Eren, Sinan, Linnes, Emrah, Koray
Teknik Direktör: Igor Tudor
A.Alanyaspor: Haydar xx, Nsakala x, Tzavellas xxx, Fofana xxx, Gassama xx, Maniatis xxx, Sackey xxx, Emre Akbaba x, Efecan x, Welinton xx, Etame x (Lungu dk. 29 xx)
Yedekler: Remy, Ufuk, Berkan, Birol, Yusuf, Landel, Cenk, Emre Nefiz, Taha
Teknik Direktör: Safet Susiç
Gol: Yasin (dk. 33) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Tzavellas, Emre Akbaba, Gassama (A.Alanyaspor)
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