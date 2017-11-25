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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u etti.

Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda Yasin, ikinci yarıda da Gomis'in attığı gollerle 2-0 galip gelerek puanını 29'a çıkardı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Alanyaspor hızlı çıkmak isterken araya Maicon girdi. Bu futbolcunun topa müdahalesinde Belhanda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu kontrol edemedi.

54. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından iyi yükselip kafayı vuran Welinton topu direğin dibinden az farkla auta yolladı.

78. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan attığı uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Gomis gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

85. dakikada Belhanda'nın derinlemesine attığı topta savunmanın arkasına çok iyi sarkan Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Haydar gole izin vermedi.

87. dakikada Ndiaye'nin uzun pasında topla buluşan Gomis ceza sahası içine girip vuruşunu yaptı ancak Haydar bu pozisyonda da gole izin vermedi.

88. dakikada topla buluşan Gomis, soldan ceza sahası içine giren Yasin'i gördü. Yasin son çizgiye inip tekrar Gomis'e çıkardı. Golcü futbolcu düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 2-0

90+3. dakikada Selçuk'tan aldığı pasla ceza sahası içine giren Rodrigues, müsait pozisyondaki Gomis'i gördü. Golcü oyuncunun şutunda kaleci Haydar güçlükle topu kornere gönderdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Bahattin Duran x, Mustafa Emre Eyisoy x

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Maicon xxx (Ahmet dk. 90 ?), Serdar xxx, Latovlevici xx (Linnes dk. 70 xx), Ndiaye xxx (Koray dk. 90 ?), Selçuk xx, Yasin xxx, Belhanda xx, Rodrigues xxx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Carrasso, Eren, Sinan, Emrah

Teknik Direktör: Igor Tudor

A.Alanyaspor: Haydar xxx, Nsakala xxx, Tzavellas xxx, Fofana xx, Gassama xxx, Maniatis xx (Cenk dk. 77 xx), Sackey xx (Berkan dk. 64 xx), Emre xx, Efecan xx, Welinton x, Etame x (Lungu dk. 29 xx)

Yedekler: Remy, Ufuk, Birol, Yusuf, Landel, Emre Nefiz, Taha

Teknik Direktör: Safet Susiç

Goller: Yasin (dk. 33), Gomis (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tzavellas, Emre Akbaba, Gassama, Lungu, Welinton (A.Alanyaspor), Serdar (Galatasaray)

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