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Süper Lig: Galatasaray: 4 - Tm Akhisarspor: 2 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Galatasaray: 4 - Tm Akhisarspor: 2 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı mücadeleyi ikinci yarıda attığı gollerle 4-2 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Galatasaray atağında top son olarak Fernando'nun önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sert vurdu ve farkı 1'e indiren isim oldu. 1-2

51. dakikada Galatasaray golden sonra baskısını artırdı. Ndiaye'nin pasında topla buluşan Gomis, düzeltip vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlara gitti. 2-2

68. dakikada Gomis'in topsuz alanda Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Ümit Öztürk, Fransız futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

70. dakikada Denayer sağdan bindirip son çizgiye indi ve kale sahası içine gönderdi. Bomboş pozisyondaki Belhanda, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 3-2

84. dakikada Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortada top Muslera ve savunmayı geçti. Arka direkte müsait pozisyondaki Olcan kafayı vurdu ancak yandan auta gönderdi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterecekken Feghouli dokundu ve topu ağlara gönderdi. 4-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk x, Kemal Yılmaz x, Asım Yusuf Öz x

Galatasaray: Muslera x, Mariano ? (Denayer dk. 10 xx), Maicon x (Rodrigues dk. 46 xxx), Serdar xxx, Linnes xx (Eren dk. 69 x), Ndiaye xxx, Fernando xxx, Feghouli xx, Belhanda xxx, Yasin xx, Gomis xx

Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Selçuk, Sinan, Emrah, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

TM Akhisarspor: Lukac x, Lopes xx, Mustafa xx, Caner xx, Kadir xx, Aykut xx (Muğdat dk. 74 x), Sissoko x, Onur xxx (Alperen dk. 46 x), Soner xx, Olcan xxx, Henrique xx (Ömer dk. 54 xx)

Yedekler: Bora, Fatih, Eray, Barbosa, Hora, Orhan, Emnes

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Maicon (dk. 16 k.k.), Olcan (dk. 45) (TM Akhisarspor), Fernando (dk. 49), Gomis (dk. 51), Belhanda (dk. 70), Feghouli (dk. 90+4) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Lopes (dk. 43) (TM Akhisarspor), Gomis (dk. 68) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yasin, Feghouli, Muslera (Galatasaray), Lopes, Sissoko, Olcan, Orhan (TM Akhisarspor)

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