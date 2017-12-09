Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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Süper Lig: Galatasaray:0 - Akhisarspor: 1 (Maç Devam Ediyor)
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.
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