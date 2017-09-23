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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - M.başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - M.başakşehir: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği sahasında, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği sahasında, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Skuletic'in ceza yayından vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

55. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan

auta çıktı.

68. dakikada Visca'nın sağdan orta şut karışımı vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

84. dakikada Mahmut'un kafa ile indirdiği topla kale sahasında buluşan Mevlüt'ün vuruşunda Skuletic son onda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Attamah'ın hatasını iyi takip eden Skuletic ayak koyarak topu filelere gönderdi. 1-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopf xxx, Ahmet Oğuz x (Kamal Issah dk. 51 xx), Uğur xx (Halil İbrahim dk. 77 ?), Politevich xx, Luccas Claro xxx, Zeki xx, Ahmet İlhan xx (Rantie dk. 58 x), Scekic xx, Serdar Özkan xx, Khalili xx, Skuletic xxx

Yedekler: Nihat Şahin, N'Diaye, Alper, Orhan, Mehmet Taş, Vedat Muriqi, Elvis Manu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Epureanu xx, Caiçara xx, Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Edin Visca x (Tunay dk. 80 ?), İrfan Can x (Mehmet Batdal dk. 64 x), Mahmut Tekdemir xx, Elia xx (Kerim Frei dk. 64 x), Mevlüt Erdinç x

Yedekler: Mert Günok, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan, Mossoro, Tunay, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Skuletic (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Scekic, Politevich (Gençlerbirliği) Epureanu, Tunay (Medipol Başakşehir)

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