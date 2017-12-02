Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Göztepespor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Göztepespor'u konuk etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Göztepespor'u konuk etti. Mücadele konuk takım Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Göztepe'nin hızlı gelişen kontra atakta Castro'nun ara pası ile ceza yayı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından filelerle buluştu. 0-1

77. dakikada Castro'nun ortasında savunmadan seken topa altıpas sağ tarafında hareketlenen Gouffran'ın kayarak yaptığı vuruşunda top kalenin hemen yanından dışarı gitti.

89. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Luis Ibanez ortasını penaltı noktasının sağ arka tarafına gönderdi. Bu noktada topu göğsü ile yumuşatan Serdar Deliktaş yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Beto sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

90+2. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Seleznyov doğrudan kaleyi gönderdiği şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Kısal xx

Karabükspor: Rbka xx, Papp xx, Kerim xxx, Barış x, Ceyhun xx, Ibanez xx, Tanase xx (Seleznyov dk. 71 xx), Poko xx, Torje xx (İlhan dk. 79 xx) Grozav xx (Serdar dk. 63 xx), Yatabare

Yedekler: Ahmet, Tayyib, Gaman, Hakan, Skulason, Osman, Bliznichenko

Teknik Direktör: Tony Popovic

Göztepe: Beto xx, Traore xx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Rotman xx (Ngando dk. 90 ?), Halil xx (Tayfur dk. 69 xx), Castro xx, Martins xx, Selçuk xxx, Jahovic xxx (Ghilas dk. 82 x), Gouffran xxx

Yedekler: Günay, Emre Can, Schwechlen, Scarione, Sabri, Elassa, Doğanay, Ömer

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Jahovic (dk. 58) (Göztepe)

Sarı kartlar: Poko, Yatabare (Karabükspor), Martins, Beto (Göztepe)